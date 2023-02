Les mesures à retenir sur la réforme des retraites

La réforme annoncée vise à faire travailler les actifs plus longtemps et donc, à rallonger leur durée de cotisations. En effet, l’âge légal du départ à la retraite va passer à 64 ans (au lieu de 62 ans actuellement) et la durée de cotisation passera de 40 à 43 ans. Ces mesures s’appliqueront dès 2023 pour les personnes nées à partir du 1er septembre 1961. Elles ne concerneront toutefois pas les personnes ayant commencé à travailler dès 20 ans et ayant donc des carrières dites « super longues ».

Attention : Les personnes ne respectant pas ces nouvelles mesures en décidant de partir plus tôt seraient tout simplement privées de retraite ! Même schéma pour les personnes qui décaleraient leur départ.

In fine, le fisc va devoir faire un choix entre augmenter le taux de cotisation, l’âge de départ à la retraite ou bien baisser la retraite des inactifs. D’après certains experts, il est même possible qu’il n’y ait pas de choix à faire et que les trois cas de figure soient envisagés simultanément.

Faut-il réellement épargner en complément de la pension de retraite ?

Ce n’est plus un secret, l’évolution des pensions de retraite ne sera pas favorable à tout le monde. En plus de travailler plus longtemps, cela ne garantit pas forcément une pension plus élevée. Actuellement, l’inflation met à mal de nombreux foyers français, ne leur permettant pas d’épargner comme ils l’auraient fait en temps normal.

Actuellement, beaucoup de retraités ont un pouvoir d’achat très bas. Qu’en sera-t-il dans les prochaines années ? Avec la disparition de la surcote pour un grand nombre d’actifs et le manque de retour sur l’application de la réforme des retraites, qu’en sera-t-il des pensions et du niveau de vie ? D’autre part, la réévaluation des pensions retraite reste très faible, bien loin des 6 % d’inflation subis depuis quelques mois.

Pour profiter de sa retraite de façon plus sereine, épargner de son côté semble effectivement incontournable. De plus, ne pouvant savoir à l’avance comment la société évoluera d’ici quelques décennies, avoir un pécule complémentaire ne pourra qu’être salvateur. Mais si dans l’idée, épargner pour sa retraite reste important, il est bon de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier.

Comment épargner intelligemment pour la retraite ?

Toute personne souhaitant épargner pour sa retraite a tout intérêt de répartir ses économies. En effet, les spécialistes encouragent les Français à mixer retraite par répartition et capitalisation. En France, l’épargne retraite française finance 2,3 % des revenus contre 15 % chez nos voisins étrangers. Mais alors, comment épargner pour sa retraite ? Voici quelques produits à connaître.

Le Plan d’Épargne Retraite (PER)

Le PER (Plan d'épargne retraite) constitue un moyen intéressant de capitaliser pour sa retraite, selon les profils. En effet, il permet de placer son argent par le biais de versements libres sur des actifs plus ou moins risqués et en gestion libre ou pilotée.

Si ce nouveau dispositif d’épargne retraite semble séduire, il ne convient toutefois pas à tout le monde. Par exemple, les personnes peu imposées n’obtiennent pas un réel avantage à épargner sur un PER. Pour les autres, le PER est un placement tunnel intéressant permettant alors de varier les actifs et donc jouer la sécurité ou au contraire, aller sur des terrains plus rémunérateurs, mais aussi plus risqués.

L’assurance-vie

Il s’agit de l’un des placements favoris des Français. Facile à gérer, libre dans les versements et dans le retrait, elle est intéressante sur le plan fiscal dès les 8 ans du contrat. C’est aussi un bon moyen de gérer la succession si besoin est.

Le capital de l’assurance-vie est garanti avec le fonds euros et plus risqué avec les unités de compte. La gamme est plus ou moins large suivant le risque choisi. Le gros avantage reste la disponibilité des fonds à tout moment, contrairement au PER qui ne permet pas un déblocage anticipé (sauf cas très exceptionnels).

Le livret A (et les livrets d’épargne en général)

Peu rémunérateur, c’est pourtant l’un des produits d’épargne favoris en France. Même si son taux a été réévalué à 3 % depuis le 1er février 2023, l’inflation à 6 % n’offre pas une grande rentabilité.

À noter : Le montant maximal de dépôt est fixé à 22 950 euros, ce qui ne permet pas de garantir un apport suffisant pour la retraite. En somme, garder un petit pécule sur un Livret A est intéressant, mais il doit être couplé à une autre solution d’épargne retraite.

Le Plan d’Épargne en Actions (PEA)

Bien plus risqué que tous les autres produits d’épargne, le PEA (Plan d'épargne en actions) place directement vos fonds en bourse. Le CAC 40 reste encore intéressant à exploiter, encore faut-il investir de façon régulière et le plus tôt possible.

À noter néanmoins que la bourse est très variable, c’est pour cette raison qu’il est important de ne pas se focaliser sur le court terme, mais plutôt sur le long terme qui reste plus percutant. En effet, avec les PEA ou les placements en bourse, certains mois peuvent être très rémunérateurs, quand d’autres peuvent être très alarmistes. Sur la durée, la moyenne de toutes les années permet alors d’apprécier les avantages de ce type de placement.

