Bercy se frotte les mains

Bruno Le Maire, le ministre de l’Économie et des Finances, se réjouit du succès du PER. Le gouvernement a doublé son objectif initial. Rappelons que le PER est un placement de retraite par capitalisation qui a vu le jour sous l’impulsion de la loi Pacte en 2019. Après sa réforme, le succès a été immédiatement au rendez-vous pour atteindre 7 millions de souscripteurs alors que l’objectif initial n’était que de 3 millions.

Les chiffres sont également très encourageants concernant l’encours, initialement prévu à 50 milliards d’euros. Une dynamique qui concerne le PER d’entreprise, collectif (PERECO) et obligatoire (PERO) et individuel (PERI).

Il faut dire que la flexibilité du produit est particulièrement intéressante avec de multiples avantages fiscaux, mais également des versements libres avant l’âge de la retraite. C’est un placement sur le long terme qui séduit avec la possibilité d’utiliser le capital investi pour remédier aux accidents de la vie ou pour l’acquisition d’une résidence principale.

Comment le plan d’épargne retraite a su s’imposer ?

Il faut voir le produit comme un placement de long terme permettant de préparer plus sereinement sa retraite. De plus, les versements sont libres et donc vous constituez progressivement votre capital, à votre rythme.

Bien que le placement soit uniquement disponible lorsque vous atteignez l’âge de la retraite, certaines exceptions ont été prévues pour faire face aux aléas de la vie, et il est possible de débloquer son épargne par anticipation. Par exemple pour l’acquisition d’une résidence principale, en cas de surendettement, d’invalidité ou lorsque les droits de l’assurance chômage arrivent à expiration.

Lorsque vous arrêtez votre carrière professionnelle, vous pouvez récupérer l’intégralité de votre investissement sous la forme d’un capital ou sous la forme de rente. Par ailleurs, les avantages sont multiples par rapport aux produits concurrents. Comme sa portabilité d’une entreprise à l’autre avec un transfert automatique pour s’adapter parfaitement à votre évolution professionnelle.

Vous définissez vous-même la volatilité du PER en fonction de votre profil. Par exemple, en investissant dans des unités de compte. Le potentiel de rendement augmente grandement, mais les risques sont également plus élevés.

Un placement apprécié par les assureurs

Les assureurs s’occupent des placements dans les PER. Une véritable manne, car l’argent est bloqué sur le long terme. Étant donné que les investisseurs subissent les aléas des marchés, le PER est un support de prédilection pour générer des commissions. Malgré ces fluctuations, le capital final sera de toute manière garanti.

Pourtant, le succès n’était pas certain au moment du lancement du nouveau PER, car le dispositif avait engendré une certaine polémique.

Les premiers détracteurs pointaient du doigt la mise en place d’un système de retraite par capitalisation. Il est vrai que son principe de fonctionnement reste relativement proche des fonds de pension. Pour autant, la crainte des Français a rapidement été balayée, ce qui explique le succès du PER. Au contraire, c'est un choix de premier ordre pour investir pour la retraite et le produit rassure les Français sur leur situation future.

