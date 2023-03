Zoom sur le Plan d’Épargne Retraite

Le PER vient remplacer tous les anciens dispositifs d’épargne retraite, qu’ils soient individuels ou collectifs, comme le PERP, le contrat Madelin, l’article 83, le Préfon, etc. Si ces autres produits continuent de fonctionner comme avant pour les détenteurs, ils ne sont plus commercialisés.

Comparez les performances des PER en moins de 3 minutes Calculez votre avantage fiscal selon votre effort d'épargne. Commencer

Le fonctionnement du PER en quelques mots

Produit d’épargne retraite novateur, le PER fonctionne presque sur le même principe que l’assurance vie. Le titulaire verse les sommes de son choix, plus ou moins régulièrement. L’épargne fructifie en vue d’obtenir des gains.

Au moment de la retraite, le titulaire du PER liquide son plan sous forme de rente, de capital ou encore une partie en capital et le reste en rente.

Existe-t-il une obligation de montant ou de régularité des versements sur un PER ?

Le PER est un placement tunnel souple, permettant au titulaire de déposer les sommes d’argent qu’il souhaite, à la fréquence désirée (régulière ou aléatoire). Le montant des versements est plafonné annuellement.

Toutefois, si celui-ci n’a pas été atteint, il est possible de reporter le restant sur 3 ans. Pour connaître le reliquat disponible, l’information est à retrouver à la dernière page du relevé d’imposition.

À qui le PER est-il destiné ?

Le PER est accessible à tous, quel que soit le statut professionnel (étudiant, chômeur, salarié, indépendant et même retraité), et, quel que soit l’âge.

Bon à savoir : Certains parents ouvrent déjà des PER à leurs enfants et l’alimentent au même titre qu’un Livret A.

Où peut-on ouvrir un PER ?

Le PER peut être ouvert auprès d’une assurance, d’une banque ou auprès d’un gestionnaire de patrimoine. Ces professionnels peuvent exercer dans des agences physiques ou dans des structures totalement dématérialisées via internet.

Le PER : une solution d’épargne retraite parfaite ?

Presque ! Le seul inconvénient de ce produit d’épargne reste le fait que l’épargne soit bloquée jusqu’au moment du départ à la retraite. En effet, contrairement à l’assurance vie, les versements ne sont disponibles qu’à la fin de la carrière professionnelle.

Important : accident grave de la vie ou pour l’acquisition de la résidence principale. il est possible de demander le déblocage anticipé dans de rares cas exceptionnels, comme unou pour l’acquisition de la résidence principale.

Comparez les performances des PER en moins de 3 minutes Calculez votre avantage fiscal selon votre effort d'épargne. Commencer

Pourquoi le PER a-t-il autant de succès ?

Pour séduire autant les Français, il suffit de parler de défiscalisation. Et sur ce point, le PER a un atout de taille puisqu’il permet de déduire les versements effectués du revenu imposable ! Une aubaine pour les contribuables fortement imposées qui verront alors le montant de leur impôt réduire !

Important : S’agissant d’une option, les personnes peu, voire pas imposées peuvent aussi refuser cette déductibilité à l’entrée, ce qui leur permettra d’être gagnants lors de la liquidation du PER.

En bonus, la fiscalité en sortie est aussi allégée, puisqu’elle dépendra de l’option choisie à l’entrée (déductibilité ou pas des versements), mais aussi du Taux Marginal d’Imposition (TMI).

La seconde raison qui fait la popularité du PER est le mode de placement. En effet, par défaut, le plan est proposé avec une gestion pilotée permettant ainsi à des professionnels de placer votre argent sur des actifs plus ou moins rémunérateurs en fonction de votre âge :

plus vous êtes jeune et plus l’argent sera placé sur des actifs risqués, mais plus rémunérateurs ;

plus vous êtes proche de la retraite, plus les placements seront sécurisés, mais moins rémunérateurs.

Une popularité qui ne cesse de croître

Bien que les Français ne comptaient autrefois que sur la pension de retraite pour leurs vieux jours, force est de constater qu’ils sont désormais ouverts au système de capitalisation à l’américaine. Le nombre d’ouvertures de PER en est la preuve, puisque les prévisions du gouvernement ont largement dépassé les estimations.

En effet, lancé en 2019, l’exécutif s’était fixé 3 millions de PER ouverts d’ici 2022. Cependant, ce sont plus de 6 millions de personnes qui cotisent aujourd’hui, soit le double ! Et avec le report de l’âge légal du départ à la retraite de 62 à 64 ans, ainsi que l’inflation, le PER suscite de plus en plus d’attention, même chez les plus jeunes.

Les gestionnaires de patrimoine, au même titre que les assurances et les banques sont assaillis d’appels concernant ce produit d’épargne retraite. Qu’il s’agisse de prendre des renseignements ou bien de prendre des rendez-vous pour l’ouverture d’un plan, les professionnels du milieu sont toujours débordés 4 ans après le lancement du nouveau Plan d’Épargne Retraite.