Les performances des PER en fonds euros en 2022

Grâce à ces taux de rendement, les détenteurs de PER peuvent connaître les performances de leur produit d’épargne, mais aussi avoir un outil de comparaison. En effet, ces informations permettent de pouvoir organiser un transfert vers un PER plus rémunérateur par exemple ou encore permettre d’élargir l’épargne en ouvrant un nouveau PER auprès d’un autre assureur.

Bien sûr, ce tableau à lui seul n’est pas le seul outil à prendre en compte pour ouvrir ou transférer un PER. Il convient également de consulter les frais, les options, le nombre d’actifs. Pour ce faire, n’hésitez pas à utiliser notre comparateur de PER.

Comparez les performances des PER en moins de 3 minutes

Voici le tableau récapitulatif vous permettant de comparer le taux de rendement des PER entre 2021 et 2022.

À noter : On constate que les rendements de ces PER sur l’année 2022 sont tous supérieurs à l’année précédente.

Quid des prévisions de l’année 2023 ?

Le « cantonnement » des fonds euros du PER

Depuis le 1er janvier 2023, le fonds euros est dédié uniquement à la retraite. En d’autres termes, sa gestion est indépendante des autres contrats d’assurance vie. C’est ce que l’on appelle le PER cantonné.

Sur le plan rémunérateur, le cantonnement des fonds euros permet un meilleur rendement que sur l’assurance vie. Lorsque vous placez votre argent sur un fonds euros, les actifs sont plus fructueux. Étant donné que le PER est un plan d’épargne tunnel, donc un placement plus long en termes de temporalité que l’assurance vie, son rendement n’en sera que plus avantageux. De plus, la marche de manœuvre pour les assureurs est plus intéressante sur les placements.

Enfin, la remontée des taux offre aussi une opportunité non négligeable puisque l’argent investi sur des obligations fructueuses rapporte bien plus qu’il y a quelques années encore.

Les fonds de retraite professionnelle supplémentaires (FRPS)

Il s’agit de placements effectués par certains assureurs, de façon à contourner parfois les contraintes avec un règlement allégé et donc une allocation d’actifs plus large. Le rendement des FRPS est aussi plus élevé.