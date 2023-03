Comprendre les performances du PER

Le Plan d’Épargne Retraite repose sur deux types de supports distincts :

un sécurisé (le fonds euros avec capital garanti) ;

l’autre un peu plus risqué (les unités de compte avec capital non garanti).

Lorsque l’on aborde la question de la rentabilité du PER, l’on parle alors de la rémunération du fonds euros et de ce que les unités de compte ont rapporté sur le contrat.

À quoi correspond le taux d’un PER ?

Le taux d’un PER n’est autre que celui qui représente la partie des fonds euros. C’est cette donnée qui est à l’origine du fameux « effet cliquet ». C’est-à-dire qu’une fois que le fonds euros a généré des intérêts, ils sont acquis et appartiennent au titulaire du PER.

Mais alors, à quoi correspond la partie générée par les unités de compte ? La performance des unités de compte est basée sur la fluctuation des marchés financiers. En d’autres termes, elle n’est jamais acquise et est sans cesse en mouvement. Elle est valorisée à un instant précis, mais peut augmenter ou diminuer à tout moment.

Quelle a été la performance du PER en 2021 ?

Les temps complexes liés à la crise sanitaire ont plus ou moins faussé les performances du PER en 2021. Cependant, l’on compte une moyenne de 1 % en règle générale pour la rémunération des fonds euros, uniquement sur la partie sécurisée du contrat. Les meilleurs PER ont pu lever jusqu’à 2,8 %.

Il est également essentiel de prendre en compte la valorisation des supports en unités de compte. De ce fait, en 2021, celle-ci a pu atteindre 8 % sur l’année, selon les supports choisis.

Attention : Les frais prélevés sur le PER ont une incidence directe sur la rémunération globale. C’est pour cette raison qu’il est essentiel de vérifier les tarifs des frais avant de signer un contrat. Les comparateurs en ligne permettent d’avoir une vue d’ensemble sur les divers organismes et les offres proposées.

Comment cumuler les performances de son PER ?

L’assureur le certifie : le PER est un placement intéressant pour préparer et investir pour sa retraite, mais aussi pour assurer sa succession. Dans les faits, il existe plusieurs leviers permettant d’optimiser les performances de son PER. Les voici en détail.

Le choix du fonds euros

En fonction de l’assureur, il est possible de placer l’épargne sur un ou plusieurs fonds euros, à savoir :

des fonds euros classiques, sans risque et 100 % garantis ;

des fonds euros croissance, un peu plus risqués et donc partiellement garantis.

Important : Bien choisir son organisme souscripteur de façon à trouver le PER le mieux adapté.

Les supports d’investissement (unités de comptes)

Plus le PER choisi dispose d’un grand nombre de supports d’investissements et plus il sera possible de diversifier son épargne. Il existe trois types de supports :

les trackers (aussi appelés ETF) qui répliquent un indice boursier ;

les OPCVM étant des actions et obligations, permettant au titulaire du PER d’investir dans les secteurs de son choix ;

les fonds immobiliers (SCI, OPCI, SCPI, etc.).

En plaçant de l’épargne sur chacun de ces supports, le titulaire joue alors sur la diversité. Ainsi, la rémunération globale de son PER sera plus importante. En effet, elle correspond tout simplement au total des rentabilités de chacun des supports.

Pour résumer la rentabilité du PER

Quels sont les critères pris en compte pour évaluer la performance d’un PER ?

La performance d’un PER est assez complexe. Elle tient compte de 5 éléments majeurs, à savoir :

l’action de l’assureur visant à redistribuer la participation aux bénéfices sur le fonds euros ; l’exposition au risque choisie (plus le choix s’oriente sur un profil dynamique et plus la rentabilité est élevée) ; les différents frais du PER ; le choix des supports et leur tarification ; l’expertise des gestionnaires dans le cadre d’une gestion pilotée.

Gestion pilotée ou à horizon : l’importance du choix de gestion pour le rendement du PER

Par défaut, les PER proposent une gestion à horizon, c’est-à-dire une gestion pilotée par défaut par des spécialistes de la finance. Ce mode de gestion existait également sur les anciens dispositifs d’épargne retraite, avant la loi PACTE.

Le titulaire délègue la gestion de son épargne à des experts. Leur rôle sera donc de prendre les décisions importantes sur les placements, les achats, les ventes d’actifs ainsi que sur la répartition des fonds.

Avec ce mode de gestion, plus l’âge de la retraite approche et plus le capital est sécurisé avec des placements fiables, mais moins rémunérateurs. A contrario, si l’âge de la retraite est encore loin, les experts opteront pour des placements plus risqués, mais aussi plus rémunérateurs.

La nouvelle gestion horizon

Dans le cadre de la loi PACTE, la gestion horizon a subi une petite transformation, puisqu’elle permet dorénavant d’investir sur 3 profils différents :

prudent ;

équilibre (proposé par défaut) ;

dynamique.

Cette nouveauté permet, même avec une gestion pilotée à horizon, de répartir les supports sur différents profils, mais aussi en fonction de l’âge du titulaire. Sur la question de la rentabilité, rien ne change : en optant pour un profil dynamique en étant encore éloigné de la retraite, le titulaire obtiendra une rentabilité importante, tandis qu’un profil prudent proche de la retraite ne sera pas très rentable, mais sécurisé.

Voici un tableau répertoriant les portions en actifs sécuritaires avec une gestion à horizon sur un PER :

Plus de 20 ans avant la retraite 70 % 40 % 10 % De 10 à 20 ans avant la retraite 75 % 50 % 30 % De 5 à 10 ans avant la retraite 80 % 65 % 50 % Moins de 5 ans avant la retraite 90 % 80 % 70 % Profil prudent Profil équilibre Profil dynamique

PER : les prévisions pour 2023

Le taux de rémunération d’un PER n’est pas connu d’avance. Il n’existe d’ailleurs pas de rémunération commune à tous les PER, comme cela est le cas pour les Livrets A par exemple.

En effet, le taux du fonds euros d’un PER est connu en début d’année pour l’année précédente. Le fonctionnement est donc le même que pour l’assurance vie. Ainsi, pour connaître le taux de rentabilité d’un PER pour 2023, il faudra attendre la fin d’année, voire le début 2024.

Toutefois, en se basant sur les années N-1 et N-2, l’on peut obtenir des estimations. C’est ainsi que les experts ont prévu des rendements possibles en moyenne de :

2 % pour une répartition de 75 % sur des fonds euros et 25 % en unités de compte ;

pour une répartition de 75 % sur des fonds euros et 25 % en unités de compte ; 4,5 % pour une répartition de 50 % sur des fond euros et 50 % en unités de compte ;

pour une répartition de 50 % sur des fond euros et 50 % en unités de compte ; 7,7 % pour une répartition de 35 % sur fonds euros et 65 % en unités de compte.

Attention : Il ne s’agit que de prévisions et les taux peuvent également varier d’un organisme à un autre. D’autant plus que de nombreux événements extérieurs peuvent bouleverser ces chiffres qui ne sont jamais linéaires d’une année à l’autre.

