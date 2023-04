10 000 décès causés par les chutes chaque année

La chute est définie comme étant une perte accidentelle et brutale de l’équilibre qui peut résulter de certains facteurs aggravants. Les chutes sont un risque encouru par toute la population, mais elle touche plus particulièrement les personnes âgées.

Ainsi, en France, parmi les personnes âgées de plus de 65 ans, une sur trois chute au moins une fois par an. Ces chutes peuvent avoir des conséquences graves comme des fractures et elles peuvent mener au décès, notamment chez les personnes les plus âgées.

Selon les statistiques officielles, près de 10 000 décès sont causés chaque année par les chutes en France. Les personnes les plus touchées sont celles qui souffrent de plusieurs pathologies et ce sont ces dernières qui nécessitent le plus souvent une hospitalisation ou une intervention chirurgicale après une chute.

Le risque de chute est plus grand en cas de perte d'autonomie et peut alors être un frein au maintien à domicile.

Des causes diverses

La chute des personnes âgées peut être causée par divers facteurs comme l’état de santé, l’hygiène de vie ou encore, l’environnement.

L’état de santé est un des principaux facteurs, puisque des troubles sensoriels comme ceux qui touchent l’acuité visuelle ou auditive, les problèmes cardiaques, les difficultés à se déplacer ainsi que la prise de certains médicaments sont des facteurs qui augmentent le risque de chute.

Pour ce qui est de l’hygiène de vie, il faut noter que les personnes âgées les plus sédentaires, celles qui sont dénutries, celles qui prennent des risques ou qui consomment de l’alcool sont les plus exposées à ce risque.

L’environnement peut aussi être impliqué dans la survenue des chutes, notamment par la présence d’équipements inadaptés dans des logements qui ne sont pas aménagés pour un sénior ou qui comportent des éléments dangereux comme des escaliers abrupts, des sols glissants ou des pièces et passages mal éclairés.

Le risque de chute comporte aussi un aspect psychologique. La peur de tomber est, en effet, un facteur de risque, en plus d’être un handicap qui réduit la qualité de vie du sénior et réduit son autonomie.

Comment réduire le risque ?

Le risque de chute de la personne âgée peut être réduit en agissant sur les facteurs qui le favorisent.

Adaptation du logement

Adapter le domicile d'un senior permet de réduire le risque de chute de façon considérable. Il s’agit d’installer des équipements qui rendent le logement plus accessible et plus ergonomique pour le sénior. Parmi ces équipements, les monte-escaliers, les rampes, les barres d’appui ou encore, les sols antidérapants.

Ces travaux d’aménagement peuvent être financés par diverses aides dont l’Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA).

L’accompagnement

La solitude de la personne âgée est un autre facteur qui favorise les chutes et un accompagnement de qualité du sénior par ses proches ou par des intervenants professionnels peut réduire le risque sur le long terme.

En étant accompagné et aidé dans ses tâches quotidiennes, la personne âgée prend, en effet, moins de risques.

En plus de l’intervention d’aides à domicile, il est possible de faire accompagner la personne âgée par un ergothérapeute dont le rôle est de faire le bilan des capacités physiques de la personne âgée et de restaurer, si possible, une partie de celles-ci.

Bon à savoir : (CICAT) qui accompagnent les personnes âgées et leurs proches en les conseillant et en les informant sur les diverses Il existe des centres d’information et de conseil en aides techniquesqui accompagnent les personnes âgées et leurs proches en les conseillant et en les informant sur les diverses aides financières pour la perte d'autonomie . Les CICAT fournissent aussi des conseils techniques sur les aménagements et les actions à entreprendre pour réduire le risque de chutes chez les personnes âgées.

Les autorités sanitaires, les collectivités locales, les gérentopôles, les caisses d’assurance et de retraite et divers acteurs ont, en outre, mis en place un plan triennal pour diminuer le nombre de chutes chez les personnes âgées. Le plan s’articule autour de cinq axes qui sont :