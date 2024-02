Lettre de condoléances 1

Monsieur,

Je viens d'apprendre le décès de votre épouse. Je suis très attristée par cette nouvelle. Je l'ai rencontrée à l'occasion de l'arbre de Noël de l'entreprise. Elle a eu un mot aimable pour chacun.

Sachez que nous sommes tous à vos côtés en ce moment pénible. Veuillez recevoir mes plus sincères condoléances.

Lettre 2

Madame,

J'apprends, avec une grande tristesse, le décès de votre mari. Les mots sont impuissants à exprimer ce que nous ressentons en un moment pareil. Je peux simplement vous dire que nous sommes tous avec vous dans cette épreuve.

Peut-être éprouverez-vous quelque consolation de savoir que tout le personnel se joint à moi pour vous exprimer, avec nos sincères condoléances, tout notre soutien.

Lettre 3

Monsieur,

C'est avec une profonde peine que j'apprends le deuil qui touche votre famille. Il est important, dans une épreuve aussi pénible, de se sentir épaulé. Vous l'êtes par vos proches, bien sûr, mais sachez que vous avez également le soutien de toute l'équipe.

Elle vous adresse, par mon intermédiaire, ses pensées émues et ses condoléances les plus sincères.

Lettre 4

Monsieur,

Je suis navré d'apprendre la perte que vous venez de subir. J'imagine la peine qui doit être la vôtre, et celle de votre famille. Je ne connaissais pas votre fils, mais vous nous en parliez souvent et nous savions à quel point vous en étiez fier.

Sachez que vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. Vous savez que mes collègues et moi ferons notre possible pour alléger votre charge de travail.

Permettez-moi de vous exprimer mes plus sincères condoléances,

Lettre 5

Madame,

Je viens d'apprendre la triste nouvelle. J'imagine un peu, pour l'avoir éprouvé moi-même, le chagrin que vous devez ressentir. Permettez-moi de vous adresser, en ce pénible moment, mes sincères regrets et toutes mes condoléances.

Si nous pouvons faire quoi que ce soit, mes collègues et moi, pour vous éviter de trop grandes fatigues, n'hésitez pas à nous le demander.

Lettre 6

Monsieur,

C'est avec peine que j'apprends le deuil qui vous frappe. Permettez-moi, en cette pénible occasion, de vous présenter mes plus sincères condoléances.

Je ne peux pas, bien sûr, imaginer la peine que vous devez ressentir. Mais vous savez que vous pouvez compter sur mon soutien, et sur celui de mes collègues. Nous mettrons tout en œuvre, en votre absence, pour assurer la bonne marche de l'entreprise.

Lettre 7

Monsieur,

Je suis consterné d'apprendre le décès de votre épouse. Je me permets de vous adresser, en ce difficile moment, mes pensées émues et mes plus sincères condoléances.

Quand elle venait dans l'entreprise, Mme (X) prenait toujours le temps de nous parler et de nous demander des nouvelles de nos familles. Elle était appréciée de tous ici.

Soyez assuré, en tous cas, de mon soutien et de celui de toute l'équipe.

Lettre 8

Madame,

C'est avec tristesse que j'apprends le décès qui vous touche. Les mots, je le sais, apportent peu de consolation en un moment aussi pénible. Aussi je me contenterai ce vous adresser mes plus sincères condoléances et de vous assurer, si vous me le permettez, de toute ma sympathie.

Vous savez également que, dans cette circonstance éprouvante, vous pouvez compter sur mon soutien et sur celui de tout le personnel.