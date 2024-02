Message de condoléances 1

Nous venons d'apprendre, avec une grande tristesse, le décès de votre femme. Nous la rencontrions presque chaque jour et elle avait toujours un mot aimable. Nous tenons à vous exprimer, dans ce pénible moment, nos condoléances les plus sincères.

Avec toute notre sympathie,

Message 2

On vient de m'informer de la triste nouvelle. Je sais, pour l'avoir vécu, à quel point un tel moment est difficile à vivre. Votre mari était une présence familière dans le quartier. Toujours gentil et attentionné, il manquera à tout le monde.

Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le demander. Croyez à mes sincères regrets et à toute ma sympathie.

Message 3

Je suis consterné d'apprendre la perte qui vous frappe. Je sais à quel point vous étiez attaché à votre sœur. Vous m'en parliez souvent et j'ai eu l'occasion de la rencontrer à plusieurs reprises. Elle avait toujours le sourire et un mot gentil pour chacun.

Sachez que je suis à vos côtés dans cette épreuve. Si vous avez besoin de parler un peu, n'hésitez pas à venir me voir.

Recevez mes condoléances et mes pensées les plus émues,

Message 4

Nous venons d'apprendre la triste nouvelle. Nous n'osons imaginer ce que vous devez ressentir après cette perte cruelle. Nous avons souvent rencontré votre fils quand il venait vous voir. Il prenait toujours le temps de discuter et de prendre des nouvelles de notre famille.

Les mots ont bien peu de poids en un moment pareil. Nous ne vous dirons donc qu'une chose : nous sommes avec vous dans cette épreuve. N'hésitez pas à faire appel à nous si vous avez besoin de soutien.

Message 5

Je viens d'apprendre le décès qui vous frappe. Je n'ai pas bien connu votre femme, que sa santé obligeait souvent à rester chez elle. Mais je sais qu'elle était très appréciée dans le quartier.

Permettez-moi de vous présenter mes plus sincères condoléances et de vous exprimer tous mes regrets pour cette perte douloureuse.

Message 6

On vient de m'avertir que tu avais perdu ta mère. J'imagine le chagrin que tu dois ressentir. Tu me parlais souvent de ta maman. Elle t'envoyait toujours des bonbons, ceux que tu aimais quand tu étais enfant.

Les mots n'ont pas grand sens en pareille occasion. Je voulais simplement te rappeler que je suis là. Viens me voir si tu as le cœur trop lourd.

Avec toute ma sympathie et mes plus cordiales pensées,

Message 7

On nous a informés de la perte que vous venez de subir. Ma femme et moi voulions vous adresser, en cette pénible occasion, nos pensées les plus émues et nos sincères condoléances.

Message 8

Nous venons d'apprendre le décès de ta femme. Cette nouvelle nous attriste profondément. Alors nous n'osons même pas imaginer ce que tu dois ressentir. Nous nous souviendrons toujours de nos parties de cartes et des fous rires qui nous prenaient sans raison.

C'est ainsi qu'il faut se souvenir d'elle, comme d'une personne qui aimait la vie et s'intéressait aux autres. Tout le monde la voyait ainsi dans le quartier.

Si tu as besoin de quelque chose, tu sais que nous sommes là.