L’épargne

L’épargne est la solution à laquelle le plus de futurs retraités ont recours. Elle doit être planifiée et envisagée longtemps avant le départ à la retraite.

Pour anticiper une baisse de revenus lors du départ à la retraite, vous pouvez ouvrir un plan épargne retraite populaire ou PERP. Ce produit permet d’économiser sur le long terme pendant que vous êtes encore en activité et de recevoir, une fois à la retraite, une rente viagère versée mensuellement. Si la rente ne vous convient pas, vous pouvez opter, avec le plan épargne retraite, au versement de votre capital en une seule fois. Pour souscrire un plan d’épargne retraite populaire, vous pouvez vous rapprocher d’une banque, d’une compagnie d’assurance, d’une mutuelle ou d’un organisme de prévoyance.

En plus du PERP, il y a le PER ou plan d’épargne retraite, qui peut être souscrit à titre individuel ou collectivement au sein d’une entreprise. Dans ce dernier cas, il s’agit d’un plan d’épargne retraite collectif ou PERCO.

L’assurance-vie

L’assurance-vie est un autre placement très prisé par les travailleurs qui souhaitent avoir un complément de revenus une fois à la retraite. Un contrat d’assurance-vie peut, en effet, apporter un complément de revenu au retraité s’il y a suffisamment cotisé pendant sa carrière professionnelle.

En plus de bénéficier d’un capital ou d’une rente, l’assurance-vie ouvre droit à certains avantages fiscaux intéressants sur le long terme.

En outre, l’assurance-vie peut être cumulée avec un plan d’épargne retraite et elle permet de désigner un ou plusieurs bénéficiaires à qui le capital reviendrait en cas de décès de l’assuré. C’est donc un moyen de se protéger soi-même en s’assurant un complément de revenu et de protéger ses proches.

Le cumul emploi-retraite

Une fois à la retraite, vous avez le droit de cumuler votre pension de retraite et les revenus d’une activité professionnelle. Il faut toutefois veiller à respecter certaines règles et conditions pour ne pas être pénalisé par une baisse de votre pension de retraite. Vous devez être éligible à la liquidation de votre retraite de base et de votre retraite complémentaire à taux plein et remplir les conditions d’âge et de durée d’assurance ou de cotisation. Si vous ne remplissez pas tous ces critères, vous pouvez tout de même cumuler un emploi et vos pensions de retraite, mais celles-ci pourraient être réduites.

Investir dans l’immobilier

L’immobilier est un placement fiable et rentable, notamment sur le long terme. Si vous avez la capacité d’acheter un ou plusieurs biens immobiliers longtemps avant votre départ à la retraite, ils représenteront un complément de revenu important. L’achat d’un bien immobilier est intéressant s’il est fait assez tôt dans la carrière professionnelle, surtout s’il implique un crédit immobilier. Celui-ci sera, en effet, totalement remboursé lors de votre départ à la retraite, ce qui allégera vos dépenses tout en vous procurant un revenu complémentaire si vous mettez le bien en location.

Si vous n’avez pas la capacité financière d’acheter un bien immobilier à titre individuel, vous pouvez quand même investir dans la pierre en optant pour un investissement en SCPI ou société civile de placement immobilier. Ce placement est accessible, car les parts de SCPI se vendent de quelques centaines à quelques milliers d’euros et elles permettent d’avoir des revenus versés régulièrement s’il s’agit d’une SCPI de rendement.

Le viager

Si vous êtes à la retraite et que vous êtes propriétaire de votre logement, vous pouvez le vendre en viager. Cette opération consiste à vous engager à ce que votre bien revienne à un particulier ou à une entreprise après votre décès pour recevoir en contrepartie une rente viagère versée mensuellement jusqu’à votre décès.

Vous pouvez également envisager la vente de la nue-propriété de votre maison. Celle-ci repose sur le même principe que le viager, mais au lieu d’une rente qui vous est versée jusqu’à votre décès, vous recevez un capital unique.

Demander des aides

Si vous pensez qu’une fois à la retraite, vos revenus seront fortement réduits et que vous n’avez pas d’autre recours, vous pouvez vous renseigner sur les aides auxquelles vous pourriez être éligible une fois retraité.

Ces aides sont réservées aux personnes aux revenus les plus modestes et qui remplissent certaines conditions, d’âge notamment. L’allocation de solidarité aux personnes âgées ou ASPA est versée aux personnes dont les revenus ne dépassent pas un plafond variant en fonction de la région de résidence et de la situation familiale. Le montant de cette aide est de 916,78 euros pour une personne seule et de 1 423,31 euros pour un couple.

Si vous êtes invalide, vous pouvez demander l’allocation supplémentaire d’invalidité ou ASI dont le montant varie lui aussi en fonction des revenus et de la situation familiale du demandeur.