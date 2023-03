L’épargne retraite, qu’est-ce que c’est ?

Comme son nom l’indique, l’épargne retraite est un moyen de mettre de l’argent de côté durant toute sa vie, dans le but d’augmenter son pouvoir d’achat lorsque l’on quitte définitivement la vie professionnelle. Ce pécule viendra compléter la pension de retraite afin de conserver un niveau de vie plus ou moins équivalent.

Depuis la mise en place de la loi PACTE en 2019, un nouveau produit d’épargne retraite vient rationaliser tous ceux existant auparavant grâce au Plan d’Épargne Retraite (PER). Les anciens produits cessent donc d’être commercialisés, mais restent toutefois actifs pour ceux qui les détiennent.

Comparez les performances des PER en moins de 3 minutes Calculez votre avantage fiscal selon votre effort d'épargne. Commencer

Quels sont les différents produits d’épargne retraite sur le marché ?

L’épargne retraite est divisée en deux familles :

1 - L’épargne retraite individuelle

Il s’agit de contrats souscrits par une personne physique, quel que soit son statut social et parfois l’âge. De même, le souscripteur peut choisir de faire appel à une banque ou une assurance pour ouvrir son plan, et ce, via un prestataire physique (agence) ou directement en ligne. L’épargnant a donc le loisir de choisir le type de contrat qu’il souhaite parmi :

Le Plan d’Épargne Retraite Populaire (PERP)

Le PERP est un produit qui n’est plus commercialisé depuis la loi PACTE (2019), mais les détenteurs conservent leurs avantages et peuvent continuer de l’alimenter jusqu’au moment de la retraite. Le moment venu, le pécule épargné peut être soldé uniquement sous forme de rente.

Le Plan d’Épargne Retraite Individuel (PERIN)

Mis en place depuis la loi PACTE, ce produit d’épargne est plus intéressant que le PERP, car il permet un déblocage en rente, en capital ou les deux. L’épargne du Plan Epargne Retraite Individuel (PERIN) peut être débloquée pour l’achat de la résidence principale, mais dans l’absolu, le capital reste bloqué au moins jusqu’à la retraite.

L’assurance vie

Produit d’épargne sur le long terme, l’assurance vie permet de constituer une épargne au sens large du terme, puisqu’elle peut être débloquée à tout moment. Elle ne permet pas non plus de bénéficier d’une déduction d’impôt sur le revenu.

Bon à savoir : Pour constituer une épargne retraite individuelle aujourd’hui, le particulier ne dispose que de deux choix : l’assurance vie ou le PERIN.

2 - L’épargne retraite collective

Ce système d’épargne retraite n’est pas ouvert à tous et ne concerne que les salariés d’entreprises ayant mis en place une épargne au sein de leur structure. Là encore, suivant le produit choisi, l’épargne peut être obligatoire ou facultative et peut concerner toute ou partie de la masse salariale.

Depuis la mise en place de la loi PACTE en 2019, l’épargne retraite collective a été rationalisée pour englober tous les types d’activités. Voici les produits disponibles avant et après la loi PACTE :

Statut professionnel Avant la loi PACTE Après la loi PACTE Travailleur indépendant Plan Madelin PERIN Fonctionnaire Préfon Préfon Salarié du secteur privé ou public PERCO PERECO ou PERO

Bon à savoir : Grâce à la loi PACTE, un salarié quittant son entreprise conserve son plan d’épargne retraite. Les fonds peuvent être transférés vers un autre type de PER collectif si la nouvelle entreprise le propose, ou bien vers un PER individuel.

Le Plan d’Épargne Retraite (PER) dans le détail

Même si ce n’est pas le seul, aujourd’hui, le Plan Épargne Retraite est la solution numéro 1 pour créer un pécule complémentaire pour sa retraite. Son rôle est de pallier la chute des ressources en fin de carrière. Pour cela, le PER utilise plusieurs leviers, tels que :

la gestion horizon : pour adapter la sécurité du contrat en fonction de l’âge du souscripteur ;

: pour adapter la sécurité du contrat en fonction de l’âge du souscripteur ; la déduction fiscale : pour réduire du salaire imposable les versements effectués sur le PER ;

: pour réduire du salaire imposable les versements effectués sur le PER ; la capitalisation des gains : les sommes obtenues sous forme de gains génèrent des intérêts ;

: les sommes obtenues sous forme de gains génèrent des intérêts ; le choix de sortie : sous forme de rente, de capital, ou d’un mix des deux ;

: sous forme de rente, de capital, ou d’un mix des deux ; des versements libres et facultatifs.

Le PER comporte 3 compartiments distincts, chacun accueillant des versements bien précis :

1 - Le compartiment individuel

Il s’agit du tiroir où seront épargnés les versements volontaires du titulaire du plan. Il peut être alimenté de façon ponctuelle ou régulière en fonction des moyens et des envies du détenteur.

Bon à savoir : Il s’agit aussi du seul compartiment actif du PERIN puisqu’en toute logique, une entreprise ne peut pas faire de versements sur un Plan d’Épargne Individuel.

2 - Le compartiment collectif

Il s’agit d’un compartiment exploité par les Plans d’Épargne Retraite d’Entreprise, puisque réservé uniquement aux versements volontaires de l’employeur. S’y retrouvent donc l’intéressement, la participation, l’abondement et tous les autres types de versements émanant de l’entreprise.

Bon à savoir : Ce type de compartiment existe sur le PERIN, mais est inactif. Il ne devient actif que lorsqu’un salarié quitte son poste dans une entreprise ayant mis en place un Plan d’Épargne Retraite Collectif, afin de virer les fonds collectés sur son PERIN si son nouvel employeur n’a pas prévu de PER pour ses salariés.

3 - Le compartiment Obligatoire

Ce dernier compartiment appartient aussi aux versements d’entreprises et accueille les versements obligatoires de l’entreprise.

Comparez les performances des PER en moins de 3 minutes Calculez votre avantage fiscal selon votre effort d'épargne. Commencer

Est-il possible de détenir plusieurs Plans d’Épargne Retraite ?

Tout à fait ! S’il est possible pour un détenteur d’un ancien dispositif d’épargne retraite de transférer son épargne vers un nouveau PER, ce dernier peut aussi choisir de le conserver et d’ouvrir un PER en plus.

D’autre part, un détenteur d’un PER collectif (PERO ou PERECO), peut aussi ouvrir un PER Individuel en plus. Surtout que le PERIN permet de réaliser des investissements plus diversifiés et plus rentables que ses homologues collectifs.

À noter : Un PER vient aussi compléter une assurance vie ! De ce fait, le détenteur d’une assurance vie peut également ouvrir un PER pour diversifier son épargne et former un pécule complémentaire pour sa retraite.

Bon à savoir : En ayant un PER d’entreprise, le salarié qui quitte son employeur peut transférer son épargne vers sa nouvelle entreprise ou vers un PER individuel.

Pour en savoir plus, lisez notre article : Est-il possible d’ouvrir plusieurs PER ?

Quel est le montant idéal à épargner pour avoir un bon niveau de vie à la retraite ?

Afin d’avoir un niveau de vie sensiblement identique, il est recommandé d’avoir une épargne retraite équivalente à 30, voire 50 % de la pension perçue. Cela permettra alors de combler la « perte » de revenus mensuels et de maintenir son niveau de vie, notamment en cas de forte inflation.

Pourquoi ouvrir un PER le plus tôt possible ?

Si la majorité des Français commencent à épargner vers 45 ans, il est préconisé d’ouvrir une épargne retraite dès la trentaine. C’est normalement l’âge où la carrière professionnelle devient stable et où les plans de vie sont établis ou en passe de l’être (mariage, enfants, achat de résidence principale). Ainsi, le budget est aussi mieux maîtrisé et il est donc possible d’épargner une somme régulière pour sa retraite.

Bon à savoir : L’ouverture d’un PER peut se faire à n’importe quel âge. Certains parents en ouvrent à leurs enfants et l’alimentent tel un Livret A.

À lire également : Existe-t-il un âge limite pour ouvrir un PER ?

En toute logique, une épargne retraite ouverte et alimentée tôt permet un effort moins important, mais tout aussi efficace. En effet, verser des petites sommes pendant un laps de temps plus long est plus rentable que d’ouvrir un plan tardif et se serrer la ceinture pour y épargner quelques économies plus conséquentes.

Voici un exemple afin d’illustrer le cycle de vie d’un PER et les gains potentiels :