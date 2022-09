La proratisation

Si vous n’avez pas cotisé suffisamment, c’est-à-dire que vous n’avez pas accumulé le nombre de trimestres de travail requis pour votre génération, il est préférable pour vous de retarder votre départ à la retraite.

En effet, si vous êtes né en 1955 ou après, et si vous partez à la retraite à l’âge de 67 ans ou entre 65 et 67 ans si vous êtes né avant 1955, vous obtenez automatiquement le taux plein de 50% pour votre pension de retraite. Toutefois, vu que vous n’avez pas cotisé suffisamment, le montant de cette pension est réduit d’un taux calculé au prorata du nombre de trimestres manquants. C’est pour cette raison qu’on parle de proratisation.

La décote

La décote est appliquée aux pensions de retraite de ceux qui n’ont pas suffisamment cotisé. Ainsi, si vous partez à la retraite sans avoir cumulé le nombre de trimestres requis pour le taux plein, votre pension est réduite de 1,25% par trimestre manquant.

Il faut préciser que le nombre de trimestres pris en compte est le plus petit entre le nombre de trimestres manquants pour atteindre le nombre requis et le nombre de trimestres qui vous manquent pour atteindre l’âge de la retraite à taux plein, soit 67 ans pour les personnes nées en 1955 ou après.

Aussi, le nombre de trimestres manquants ne peut être supérieur à 20. Donc même s’il vous manque, par exemple, 23 trimestres, le nombre qui sera retenu sera 20 et pas plus. La décote de votre pension de retraite ne peut donc excéder les 25%.

En plus de la décote sur la pension de retraite de base, si vous ne cotisez pas suffisamment de trimestres pour une retraite à taux plein, votre retraite complémentaire subit une minoration définitive. Celle-ci est d’un taux qui varie en fonction de votre âge lors du départ à la retraite et du nombre de trimestres manquants.

La surcote

La surcote est l’exact contraire de la décote. Si vous arrivez à l’âge de départ à la retraite et que vous avez droit au taux plein, mais que vous retardez votre départ à la retraite, vous bénéficiez d’une surcote. Celle-ci est une majoration de votre pension de retraite de 1,25% par trimestre supplémentaire cotisé. Ainsi, si vous retardez votre départ en retraite de six trimestres, soit d’un an et demi, votre pension de retraite est augmentée de 7,5%.

En retardant votre départ, vous bénéficiez de deux autres avantages. Le premier est d’échapper au malus temporaire qui réduit la pension de retraite de 10% pendant les trois premières années si vous n’avez pas cotisé suffisamment. Le second avantage est le gain de points supplémentaires qui augmentent votre pension de retraite