Augmenter ses revenus lors du départ à la retraite : c’est possible

C’est en général vers la cinquantaine que les actifs commencent à se poser des questions sur leur retraite. À quel âge partir ? Partir à taux plein ou pas ? Quel sera le montant de ma pension ? Toutes ces questions sont légitimes. Pour avoir un aperçu plus précis, vous pouvez vous connecter sur le site officiel info-retraite.fr afin d’avoir plus de renseignements.

Une chose est certaine : votre pension retraite vous obligera à réduire votre train de vie. En effet, le taux de remplacement soit le pourcentage du dernier revenu d’activité que vous percevrez réserve parfois des surprises.

Pour vous donner un petit exemple, un cadre du privé né en 1959 ne percevra que 50,2 % de ses revenus s’il part à 62 ans à taux plein. C’est à peine un peu plus que la moitié de son salaire. Alors, comment faire pour augmenter ses revenus à la retraite ? Le Plan d’Épargne Retraite (PER) semble être le moyen le plus simple, même lorsque l’on a 50 ans.

Comparez les performances des PER en moins de 3 minutes Calculez votre avantage fiscal selon votre effort d'épargne. Commencer

Le PER : le meilleur moyen de préparer sa retraite et de défiscaliser

Mis en place en 2019 dans le cadre de la loi PACTE, le PER séduit surtout les actifs. En effet, s’il est accessible à tous, il est très intéressant pour les personnes ayant des revenus importants, car il permet de défiscaliser en plus d’épargner.

Il est possible de souscrire à un PER, quel que soit votre âge, votre situation professionnelle ou familiale. Sachez aussi que vous pouvez en contracter un à titre individuel, même si vous en possédez un par le biais de votre entreprise (PERECO, PER obligatoire).

Bon à savoir : e anniversaire de vos plans. Il est possible de transférer un ou plusieurs PER gratuitement vers un autre assureur après le 5anniversaire de vos plans.

À lire également : Le Plan Épargne Retraite est-il fait pour les revenus modestes ?

Préparer sa retraite en capitalisant avec le PER

Le PER fonctionne pratiquement comme une assurance-vie, en vous permettant de réaliser des versements libres. Ceux-ci sont par contre bloqués, sauf exceptions très rares, jusqu’à votre retraite. Vous avez accès à un fonds en euros sécurisé, mais aussi à des unités de compte qui peuvent varier selon les contrats et le mode de gestion choisi.

Au moment de quitter la vie active, vous pourrez retirer votre cumul sous forme de rente ou de capital afin de compléter votre pension de retraite. Plus vous réalisez de versements ou plus ceux-ci sont conséquents et plus votre retraite sera confortable.

Préparer sa retraite en défiscalisant avec le PER

L’autre avantage avec le PER, reste la possibilité de défiscaliser les versements volontaires. Selon la tranche marginale d’imposition, l’économie fiscale est variable. En effet, plus vous payez d’impôts et plus l’économie est importante.

Afin d’anticiper la chute de leur niveau d’imposition à la retraite, de nombreux quinquagénaires optent pour l’ouverture d’un PER. Même si l’épargne est bloquée jusqu’au départ à la retraite, la charge fiscale peut être étalée sur plusieurs années si besoin.

À noter : Au moment du déblocage du PER, l’épargnant est imposé sur la totalité de son pécule, c’est-à-dire sur le capital versé, mais aussi sur les gains obtenus. Cependant, la liquidation n’est pas obligatoire. En conservant ce pécule jusqu’au décès de l’épargnant, le PER est presque aussi intéressant qu’une assurance-vie.

Bien choisir son PER lorsque l’on est proche de la retraite

Si les PER fonctionnent de la même façon, suivant l’assureur qui vous le propose, vous pouvez disposer de prestations différentes, voire plus ou moins avantageuses.

Le mode de gestion est très important lorsque l’on souhaite contracter un PER, surtout lorsque l’on est entré dans la cinquantaine. En effet, il est important de favoriser la gestion « à horizon retraite ». Il s’agit d’un mode dynamique, mais équilibré et surtout prudent ! La loi oblige de toute façon les organismes gestionnaires à basculer les contrats PER des épargnants proches de l’âge de la retraite sur des fonds moins risqués (fonds euros obligatoires).

De plus, ce mode de gestion est gratuit.

Attention : Si vous ne souhaitez pas liquider votre PER, cette solution n’est pas la meilleure option à retenir.

Il est également possible de trouver des PER avec des modes de gestion différents, comme la gestion pilotée à thèmes (technologie, solidaire, écologique…) ou selon des risques différents (audacieux, prudents…). Ceux-ci sont en général payants et les frais sont assez élevés.

Si vous souhaitez gérer vous-même votre argent, il est possible de choisir l’option « gestion libre ». Vous êtes maître de votre épargne et pouvez ainsi sélectionner les fonds sur lesquels déposer vos euros. D’autre part, ce mode de gestion est gratuit. Cependant, il est nécessaire de s’y connaître un minimum et d’y accorder un peu de temps régulièrement.