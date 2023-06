Qu’est-ce que le chèque Sortir Plus ?

Le chèque Sortir Plus est une aide financière destinée aux personnes relevant de la caisse de retraite complémentaire des salariés du privé, l’Agirc-Arrco.

Il est accessible aux personnes de plus de 75 ans, sans conditions de revenus ou d’autonomie.

Beaucoup de seniors qui vivent chez eux ont des difficultés pour se déplacer, pour faire leurs courses, se rendre chez le médecin, chez le coiffeur, pour aller voir des amis ou effectuer des démarches administratives.

Les problèmes de mobilité peuvent être associés à une perte d’autonomie plus ou moins importante. Les seniors peuvent également ne plus avoir de véhicule ou avoir peur de conduire.

Le chèque Sortir Plus permet de trouver des solutions à ces problèmes de mobilité. Il aide les seniors à conserver leur indépendance et à ne pas souffrir d’isolement social.

Quel est le montant du chéquier Sortir Plus ?

Le chèque Sortir Plus correspond à un montant de 450 euros par an. Toute personne de plus de 75 ans peut recevoir jusqu’à trois chéquiers par an. Chaque chéquier correspond à une somme de 150 euros. Un senior peut donc bénéficier jusqu’à 450 euros par an de chèques Sortir Plus. Chaque chéquier permet de financer en moyenne quatre sorties.

Ces chèques permettent de financer jusqu’à 90 % des déplacements.

Comment fonctionne le chèque Sortir Plus ?

Depuis janvier 2023, la procédure d’obtention et d’utilisation de cette aide a été simplifiée. Jusqu’en 2023, il fallait passer par les Chèques Emploi Service Universel (les CESU), qui pouvaient être difficiles à gérer.

Pour utiliser le nouveau chèque Sortir Plus, il suffit de téléphoner au service Sortir Plus.

Quand le bénéficiaire souhaite profiter de son aide à la mobilité, il doit simplement contacter un conseiller qui va se charger d’organiser son déplacement avec un accompagnateur agréé.

L’accompagnateur se rend au domicile du senior à l’heure convenue et l’emmène à son rendez-vous, voir ses amis, faire ses courses… En fonction de l’aide demandée, l’accompagnant peut attendre ou venir avec le senior pour l’aider dans ses activités avant de la raccompagner à son domicile.

Le montant de la prestation varie en fonction de la durée de la sortie et de la distance. Le senior n’a pas à avancer des frais. Lorsque la sortie est terminée, le montant de la prestation est automatiquement déduit du compte.

Comment bénéficier d’un chéquier Sortir Plus ?

Pour recevoir un chéquier Sortir Plus, il suffit de contacter le service par téléphone au 09 71 09 09 71. Il est nécessaire de fournir les informations telles que le nom, prénom, date de naissance, adresse, numéro de sécurité sociale, nom de la caisse de retraite complémentaire…

Depuis janvier 2023, le chéquier n’est plus matérialisé. Le montant de 450 euros maximum est crédité sur le compte Sortir Plus.

De nombreux organismes de retraite complémentaire offrent cette prestation à partir du moment où elles font partie du groupement Agirc-Arrco. L’obtention d’un chéquier Sortir Plus est soumise à une participation financière de 15 euros pour le premier chéquier, 20 euros pour le deuxième et 30 euros pour le troisième.

Comment utiliser le chéquier Sortir Plus ?

Un chèque Sortir Plus ne peut être utilisé que pour les sorties avec un accompagnateur agréé.

La réservation de la sortie doit être réalisée au moins deux jours avant la date prévue. Le service Sortir Plus est joignable par téléphone du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 18 heures 30.

Pour bénéficier des services d’un accompagnant, il faut préciser le type de sortie (médical ou non médical), la nécessité ou non d’une voiture, la distance du trajet et la durée du rendez-vous.

Chaque accompagnateur est agréé par la caisse de retraite. Lorsqu’il s’agit d’un rendez-vous médical, le bénéficiaire du chèque Sortir Plus peut demander à être accompagné par un proche.

Une aide 100 % sécurisée

Ce sont des professionnels qui accompagnent les seniors. Ils sont rattachés à un organisme d'aide à domicile ou de transport accompagné. Ils doivent également être agréés par la caisse de retraite complémentaire.