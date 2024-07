La perte d'un conjoint : une épreuve difficile

Perdre une personne proche se révèle très difficile. Mais lorsque l'on perd son conjoint, on perd aussi une partie absolument essentielle de sa vie, de son quotidien et même de son identité. Cela peut être considéré comme un vrai vide émotionnel qui peut paraître impossible à surmonter.

Non seulement la perte est douloureuse mais elle s'accompagne d'un sentiment de solitude, d'un grand chagrin, de colère et de confusion. Il faut savoir que le deuil d'un conjoint est un processus unique et chaque personne le traversera à sa façon.

Perdre son conjoint chez les seniors

La perte de son conjoint chez les seniors est malheureusement une triste réalité. Cela peut être particulièrement tragique chez les personnes âgées : perdre son conjoint après des décennies de vie commune n'est pas à prendre à la légère.

En effet, c'est une période de la vie qui peut être marquée par une dépendance partagée et une grande complicité. C'est ce qui fait que la perte de son conjoint est d'autant plus dure à vivre. Les seniors doivent désormais apprendre à vivre seul alors qu'ils ont vécu en couple pendant des années.

Le deuil chez les personnes âgées peut également, dans certains cas, être encore plus compliqué à cause de raisons de raisons de santé et de bien-être. Cela peut même entraîner une dégradation de l'état de santé de la personne. Il n'est pas rare que l'anxiété soit aussi au rendez-vous car cela confronte la personne âgée à sa propre mortalité.

Faire le deuil et faire face à ses émotions

Faire son deuil est une expérience complexe et tout le monde ne l'affronte pas de la même façon.

Le deuil se fait en plusieurs étapes, selon le modèle que propose Elisabeth Kübler-Ross. Cela passe par le déni, la colère, le marchandage, la dépression et l'acceptation. Chaque personne peut affronter ces étapes à son rythme et pas forcément dans un ordre établi. Certaines personnes vont vivre certaines étapes plus fort que d'autres.

Il est toutefois essentiel d'accepter ces émotions et de les laisser s'exprimer pour faire un pas vers la guérison.

La détresse émotionnelle et physique

Perdre son conjoint peut vous laisser dans une très grande détresse aussi bien physique qu'émotionnelle. Les sentiments peuvent fortement influer sur la santé mentale et physique. Il est donc possible, en phase de deuil, de ressentir une perte d'appétit, une grosse fatigue, des troubles du sommeil mais aussi des symptômes physiques comme des maux de tête ou des douleurs.

Il faut savoir que ce sont des réactions normales mais vous pouvez vous faire aider par un professionnel si vous en ressentez le besoin.

Le manque que laisse le conjoint disparu

La perte de votre conjoint, le manque physique et émotionnel que vous ressentez, peuvent être suffocants. Il vous semblera peut-être impossible de combler le vide laissé par votre conjoint. Avec le temps, toutefois, vous parviendrez à réapprendre, petit à petit, à vivre tout en n'oubliant pas votre proche disparu. Le processus du deuil peut prendre plusieurs mois voire plusieurs années.

Que le conjoint soit mort brusquement ou des suites d'une longue maladie, l'épreuve du deuil reste aussi douloureuse.

À noter : Les mots « deuil » et « douleur » ont la même origine latine, le verbe dolere qui signifie souffrir.

Vous pourrez trouver des moments pour évoquer des souvenirs de votre vie ensemble et célébrer ses petits instants partagés. Cela peut vous aider à apaiser le manque que vous ressentez tout en gardant une connexion forte avec votre conjoint décédé.

La reconstruction après la perte

Se reconstruire après la perte de son conjoint peut être dur mais c'est pourtant une étape cruciale du deuil. Dès lors que vous avez traversé des émotions très fortes et les premières étapes du deuil, vous devez absolument vous concentrer sur le fait de reconstruire votre vie.

Cela peut passer par la redécouverte de vos centres d'intérêt, par l'idée de se fixer de nouveaux objectifs et de retrouver un sens à votre vie. Cela peut se faire progressivement, rien ne presse. Il n'y a pas de délai limité pour reprendre sa vie en main.

Si la douleur ne disparaît jamais totalement, elle peut s'apaiser doucement et laisser place à plus de sérénité.

Lutter contre l'isolement et refaire sa vie

Après la perte de son conjoint, souvent, le plus gros défi est l'isolement social. Pourtant, pour éviter de sombrer dans le deuil pathologique ou compliqué, il est absolument primordial de garder vos liens sociaux et d'en créer de nouveaux.

Vous pouvez passer plus de temps avec votre famille ou avec vos amis. Vous pouvez aussi chercher l'aide et le soutien de groupes de deuil pour vous aider à rompre l'isolement. Refaire sa vie peut aussi passer par la création de nouvelles amitiés.

Il vous est aussi possible de trouver de nouveaux loisirs ou bien de vous engager dans une association qui vous tient à cœur. Vous maintenir occupé vous fera du bien et vous empêchera de sombrer dans la solitude. Vous pouvez aussi adopter un animal de compagnie afin d'animer un peu votre quotidien.

Pour les personnes âgées dépendantes, la perte du conjoint peut aussi signifier la fin du maintien à domicile et le placement dans une institution. Il existe toutefois aujourd'hui des aménagements afin que la personne âgée reste chez elle. Pour le conjoint survivant, se rendre compte que le placement en institution n'est pas une fatalité peut aussi lui permettre de voir l'avenir de manière plus tranquille.

Se remettre en couple et se marier

Se mettre en couple ou se remarier après la perte de votre conjoint est une décision qui vous appartient. Certaines personnes considèrent que refaire sa vie est rassurant, qu'une nouvelle relation ne pourra avoir qu'un impact positif sur leur vie. D'autres préféreront rester célibataires. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution.

Il convient toutefois de prendre le temps de peser le pour et le contre et de rester prudent. Apprenez à bien connaître la personne qui va entrer dans votre vie. Il faut que la décision de vous remettre en couple et de vous marier soit mûrement réfléchie et prenne en compte votre expérience passée.