Les candidats Emmanuel Macron, Valérie Pécresse et Eric Zemmour proposent tous trois de relever l'âge légal de départ à la retraite à 64 ou 65 ans. De ce fait, si l'âge de départ est repoussé, la pension correspondante sera plus élevée. Avant même de voir les propositions des candidats et les résultats de cette fameuse réforme, ainsi que les évolutions que cela va engendrer, il est possible de savoir quelle sera la hausse sur la pension si vous continuez de travailler un an ou deux de plus.

Optimaretraite a effectué une étude pour le site Capital, dans laquelle le cabinet spécialisé reprend des cas réels pour simuler les pensions.

Plusieurs profils variés sont mis en avant : homme, femme, marié, célibataire, salarié (et avec divers revenus), artisan/commerçant, profession libéral.

Cela vous permet de voir plus clair dans votre situation en étudiant le profil qui se rapproche le plus du vôtre. Dans les stimulations est également prise en compte la durée de cotisation visant à toucher le taux plein de votre pension. La réforme Touraine est actuellement mise en place. Elle vise à augmenter, petit à petit, le nombre de trimestres nécessaires pour avoir une retraite à taux plein.

De ce fait, pour toutes les personnes nées en 1973 et après, il faut avoir cotisé 43 ans pour le taux plein. Sans parler de l'âge légal, c'est le plus souvent la volonté d'avoir une retraite sans décote qui va vous aider à prendre la décision de partir et quand.

Cas n°1

Ici, on parle d'un salarié pacsé, avec deux enfants et né en 1963. Son salaire annuel est de 38 181 euros.

Âge à la liquidation de vos droits 60 ans 62 ans 63 ans 64 ans 65 ans 66 ans 67 ans Date de liquidation de vos droits 01/05/2023 01/05/2025 01/05/2026 01/05/2027 01/05/2028 01/05/2029 01/05/2030 Nombre de trimestres validés tous régimes 169 177 181 185 189 193 197 Nombre de trimestres nécessaires 168 168 168 168 168 168 168 Nombre de trimestres manquants 0 0 0 0 0 0 0 Pension annuelle nette totale (en euros) 22 263 22 951 23 893 25 048 26 219 27 405 28 604 Pension mensuelle nette totale (en euros) 1855 1913 1991 2087 2185 2284 2384

Dans ce cas de figure, le salarié peut décemment prendre sa retraite dès 60 ans car il aura suffisamment de trimestres. Il a commencé à travailler à 20 et pourra partir en 2023.

Il touchera une retraite de 1855 euros net. S'il prend sa retraite à 62 ans, il touchera 1913 euros. Si le dispositif pour carrière longue est maintenu et que l'âge de départ est relevé, on peut croire que l'âge de départ à la retraite pour carrière longue sera également relevé.

Si l'âge est fixé à 62 ans, alors il lui faudra travailler deux ans de plus pour avoir 58 euros de plus par mois. S'il travaillait jusque 64 ans, il gagnerait 232 euros de plus, et jusqu'à 65 ans, 330 euros de plus par mois. Nous ne savons pas, pour l'instant, si le dispositif de surcote sera maintenu.

Cas n°2

Ici, on suit une salarié divorcée avec trois enfants, née en 1962. Son salaire brut annuel est de 52 317 euros.

Âge à la liquidation de vos droits 61 ans et 4 mois 62 ans 63 ans 64 ans 65 ans 66 ans 67 ans Date de liquidation de vos droits 01/07/2023 01/03/2024 01/03/2025 01/03/2026 01/03/2027 01/03/2028 01/03/2029 Nombre de trimestres validés tous régimes 176 178 182 186 190 194 198 Nombre de trimestres nécessaires 168 168 168 168 168 168 168 Nombre de trimestres manquants 0 0 0 0 0 0 0 Pension annuelle nette totale (en euros) 26 141 26 533 27 686 29 059 30 446 31 848 33 256 Pension mensuelle nette totale (en euros) 2178 2211 2307 2422 2537 2654 2771

La salariée a commencé à travailler tôt et pourra partir à la retraite avec taux plein en 2024, dès qu'elle aura 62 ans. Elle toucherait alors 2211 euros de pension. Si elle travaillait deux ans de plus, jusque 64 ans, elle toucherait 211 de plus par mois. En travaillant jusque 65 ans, elle gagnerait encore 115 euros de plus et toucherait alors 2537 euros.

Cas n°3

Dans ce cas, il s'agit d'un cadre supérieur, marié avec un enfant et né en 1964. Son salaire annuel brut est de 132 000 euros.

Âge à la liquidation de vos droits 62 ans et 2 mois 62 ans et 11 mois 64 ans et 2 mois 65 ans et 2 mois 66 ans et 2 mois 67 ans et 2 mois Date de liquidation de vos droits 01/04/2026 01/01/2027 01/04/2028 01/04/2029 01/04/2030 01/04/2031 Nombre de trimestres validés tous régimes 166 169 174 178 182 186 Nombre de trimestres nécessaires 169 169 169 169 169 169 Nombre de trimestres manquants 3 0 0 0 0 0 Pension annuelle nette totale (en euros) 49 009 51 980 55 055 57 296 59 536 61 785 Pension mensuelle nette totale (en euros) 4 084 4 332 4 588 4 775 4 961 5 149

Ici, l'exemple pourra partir à la retraite à taux plein à 62 ans et 11 mois. Il touchera une pension nette totale (base et complémentaire, nette de prélèvements sociaux) de 4 332 euros. S'il veut partir à la retraite avant, il aura une décote.

S'il arrête son activité à 62 ans et 2 mois, il aurait une baisse de 248 euros sur sa pension. Si l'âge légal de départ à la retraite est relevé après la présidentielle, l'exemple devra alors travailler plus longtemps, même s'il peut avoir une retraite à taux plein avant.

Cas n°4

L'exemple est une cadre supérieure, célibataire et née en 1966. Son salaire annuel brut est de 305 030 euros.

Âge à la liquidation de vos droits 62 ans 63 ans 64 ans 64 ans et 5 mois 65 ans 66 ans 67 ans Date de liquidation de vos droits 01/08/2028 01/08/2029 01/08/2030 01/01/2031 01/08/2031 01/08/2032 01/08/2033 Nombre de trimestres validés tous régimes 159 163 167 169 171 175 179 Nombre de trimestres nécessaires 169 169 169 169 169 169 169 Nombre de trimestres manquants 10 6 2 0 0 0 0 Pension annuelle nette totale (en euros) 76 739 84 150 91 915 95 485 98 393 103 421 108 526 Pension mensuelle nette totale (en euros) 6 395 7 012 7 660 7 957 8 199 8 618 9 044

L'exemple a commencé à travailler à 22 ans. Si elle veut partir à la retraite en 2028, à 62 ans, elle subira alors une décote car elle aura 10 trimestres qui manqueront. Pour partir à taux plein, elle devra travailler jusqu'à 64 ans et 5 mois. Si elle part à la retraite à 65 ans, elle touchera 242 euros de plus par mois.

Cas n°5

L'exemple est un artisan/commerçant né en 1965, marié et père d'un enfant. Son revenu annuel net est de 80 770 euros.

Âge à la liquidation de vos droits 60 ans 62 ans 63 ans 64 ans 65 ans 66 ans 67 ans Date de liquidation de vos droits 01/09/2025 01/09/2027 01/09/2028 01/09/2029 01/09/2030 01/09/2031 01/09/2032 Nombre de trimestres validés tous régimes 170 178 182 186 190 194 198 Nombre de trimestres nécessaires 169 169 169 169 169 169 169 Nombre de trimestres manquants 0 0 0 0 0 0 0 Pension annuelle nette totale (en euros) 27 347 28 343 29 500 30 884 32 268 33 661 35 064 Pension mensuelle nette totale (en euros) 2 279 2 362 2 458 2 574 2 689 2 805 2 922

Puisqu'il a commencé à travailler jeune, avant 20 ans, l'exemple peut partir avec une retraite à taux plein dès ses 60 ans. Il touchera alors 2279 euros de pension. S'il va jusqu'à 62 ans, il touchera 179 euros de plus par mois. S'il attend d'avoir 64 ou 65 ans, il touchera 2689 euros, soit 115 euros de plus par mois.

Cas n°6

Le dernier cas de l'étude pour Capital est une femme en profession libérale, médecin, mariée avec deux enfants et née en 1979. Son revenu annuel net est de 110 000 euros.

Âge à la liquidation de vos droits 62 ans et 2 mois 63 ans et 2 mois 64 ans et 2 mois 65 ans et 2 mois 66 ans et 2 mois 67 ans et 2 mois Date de liquidation de vos droits 01/10/2041 01/10/2042 01/10/2043 01/10/2044 01/10/2045 01/10/2046 Nombre de trimestres validés tous régimes 176 180 184 188 192 196 Nombre de trimestres nécessaires 172 172 172 172 172 172 Nombre de trimestres manquants 0 0 0 0 0 0 Pension annuelle nette totale (en euros) 38 422 41 235 44 151 47 169 49 760 52 419 Pension mensuelle nette totale (en euros) 3 202 3 436 3 679 3 931 4 147 4 368

Il est possible que l'exemple fasse partie des générations directement concernées par le report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ou 65 ans. Si l'âge légal ne bouge pas, et reste à 62 ans, la médecin pourrait avoir une retraite à taux plein à 62 ans et 2 mois et toucherait 3 202 euros.

Si l'âge légal est porté à 64 ans, elle devra travailler deux ans de plus, même si elle dispose déjà du taux plein. Elle toucherait alors 477 euros de plus par mois. En travaillant jusqu'à 65 ans (3 ans de plus), elle toucherait 729 euros de plus par mois.