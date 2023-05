À quel âge devient-on senior dans le monde du travail ?

Le mot "senior" vient d'un mot latin qui veut dire "plus vieux" ou "plus âgé". Il a une signification particulière dans le monde de l'entreprise. On y considère souvent que l'âge à partir duquel on devient senior serait de 45 ans.

C'est en effet le moment où, pour nombre de salariés, commence la seconde partie de leur carrière. Le terme est d'ailleurs associé à une certaine expérience professionnelle.

Aussi un profil de "senior" ne désignera pas seulement un salarié d'un certain âge, mais aussi une personne dont la compétence est reconnue et recherchée.

Il est à noter que cet âge de 45 ans est celui retenu par le Ministère du Travail pour ses mesures en faveur des seniors. C'est le cas, par exemple, pour l'aide accordée par l'État pour l'embauche d'un senior en contrat de professionnalisation.

En revanche, certaines dispositions, comme le CDD senior, ne concernent que les salariés âgés d'au moins 57 ans. On le voit, dans le milieu professionnel, la définition du terme "senior" est donc fluctuante.

Le terme "senior" peut s'appliquer à des personnes beaucoup plus jeunes. En effet, dans le milieu du sport, on devient "senior" à partir de l'âge de 23 ans. Ici, bien sûr, le mot a une connotation particulière.

Les seniors : une tranche particulière de la population

Les seniors sont également vus par les publicitaires et les industriels comme des consommateurs. À partir de 50 ans, ils seraient considérés comme un groupe de population spécifique, avec des comportements et des habitudes de consommation bien identifiés.

Pour les études de marketing, en effet, 50 ans représenteraient une étape cruciale de la vie. C'est l'âge où la maison est payée et où les enfants quittent le foyer parental pour voler de leurs propres ailes.

Ce "seuil de séniorité" correspondrait donc à une étape essentielle de l'existence, marquée notamment par une certaine liberté financière et une évolution des centres d'intérêt.

C'est bien pourquoi, d'ailleurs, l'Insee a choisi cet âge de 50 ans comme le seuil symbolique à partir duquel on pénétrerait dans un autre temps, celui de la "séniorité".

Ceci étant, les consommateurs sont souvent considérés comme des seniors quand ils sont plus âgés. Ainsi, il faut avoir plus de 60 ans pour voyager à prix réduits dans certains modes de transport, comme le train, et même souvent plus de 65 ans pour bénéficier de réductions à l'entrée de certains musées. Des remises qui visent parfois nommément la catégorie des "seniors".

La "séniorité" vue sous l'angle médical

Le point de vue des médecins

Dans l'ensemble, les professionnels de santé voient le senior comme une personne plus âgée. Pour eux, elle ne peut pas vraiment se considérer comme telle tant qu'elle n'a pas atteint l'âge de 70 ans.

Les médecins fixent cet âge en fonction de l'évolution de l'état de santé. Or, ils constatent que c'est à partir de 70 ans que, dans la moyenne des cas, apparaissent un certain nombre de problèmes de santé.

À savoir : En cas de perte d'autonomie précoce, l'âge d'entrée dans la "séniorité" sera bien sûr abaissé.

Les seuils fixés par l'administration

Les pouvoirs publics ont tendance à s'aligner plus ou moins sur cette conception, en abaissant cependant le seuil d'attribution de certaines aides à 60 ou 65 ans. Ainsi, l'Allocation personnalisée d'autonomie (APA), versée aux personnes en perte d'autonomie, n'est accessible qu'aux personnes âgées d'au moins 60 ans.

Il faut par contre attendre 65 ans pour avoir droit à l'Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA).

Et du côté des mutuelles ?

Les mutuelles senior ont également tendance à suivre les professionnels de santé. Aussi leur conception du "senior" est-elle assez proche de celle retenue par le milieu médical.

En effet, les mutuelles de santé estiment, en règle générale, que leurs adhérents parvenus à l'âge de la retraite doivent être considérés comme des seniors. Or, comme cet âge est toujours plus tardif, les deux définitions de la "séniorité", par les médecins et les mutuelles, ont tendance à se rapprocher.

Ceci dit, les tarifs appliqués augmentant souvent à partir de 50 ou 55 ans, les mutuelles désignent parfois sous le nom de "seniors" ceux de leurs adhérents qui atteignent cet âge.