Marcher quotidiennement : l’activité physique minimale

Pour sortir de sa sédentarité, la personne âgée n’a pas forcément besoin de s’inscrire à une salle de sport ou à un club de cyclisme. Marcher suffisamment longtemps et à un rythme quotidien peut être parfaitement suffisant. Les médecins et spécialistes préconisent, en effet, de marcher au moins 30 minutes par jour, ce qui suffit amplement pour se maintenir en forme.

Le senior peut donc se rendre à la boulangerie ou dans d’autres commerces à pied au lieu de prendre sa voiture ou les transports en commun. Il peut aussi prévoir des promenades avec ses proches, amis ou voisins.

Notre conseil : Pour pousser un senior à marcher chaque jour, lui confier ou lui faire adopter un chien. La promenade quotidienne obligatoire sera alors aussi bénéfique pour le senior que pour l’animal qui lui tient compagnie.

Trouver le sport qui convient à chaque senior

De nombreux seniors sont conscients des risques de la sédentarité et essaient de pratiquer du sport régulièrement. Toutefois, ils sont beaucoup à être rapidement découragés et la cause en est le mauvais choix de l’activité physique.

Les seniors doivent, en effet, pratiquer des sports doux adaptés à leur état de santé et à leur niveau de forme. Ils doivent donc éviter les sports de contact ou les sports trop intenses et privilégier les sports plus lents et moins traumatisants. Parmi ceux-ci, les meilleurs sont, sans doute, la randonnée ou la marche nordique avec des bâtons.

Cette activité permet de faire de l’exercice tout en ayant une activité de plein air et de découverte. La natation, l’aquabike et l’aquagym, ainsi que toutes les activités sportives aquatiques douces sont particulièrement conseillées aux seniors. Elles leur permettent d’avoir une activité physique dans un environnement convivial et chaleureux tout en préservant leurs articulations grâce à l’eau.

Le yoga peut aussi être une alternative intéressante qui allie méditation, introspection et activité physique. Le vélo peut aussi être pratiqué par les séniors, à condition qu’ils soient suffisamment en forme et qu’ils ne souffrent pas de problèmes de genoux ou de dos.

Faire du sport en groupe

Si certains seniors sont sédentaires, c’est à cause du manque de liens sociaux ou de motivation. Ces deux problèmes peuvent être réglés par l’inscription à un club de sport. Il en existe de nombreux partout en France qui sont spécialement dédiés aux personnes âgées.

Dans ces clubs et associations, les personnes âgées peuvent pratiquer diverses activités physiques douces tout en partageant des moments d’échange et de convivialité. Le sport en groupe est la meilleure façon pour les seniors de sortir de leur sédentarité tout en créant de nouveaux liens avec des personnes de leur âge ou, pourquoi pas, plus jeunes qu’eux.

Lier le sport à d’autres activités du quotidien

Si le senior ne peut pas pratiquer son sport en groupe, il peut vite s’ennuyer et s’arrêter. Pour contrer cet ennui, il est possible de lui suggérer d’associer sa séance de sport à une autre activité. Il peut alors s’installer devant la télévision, regarder un film, un documentaire ou son jeu télévisé préféré tout en faisant de la gymnastique douce ou en marchant ou courant sur un tapis de course. Il peut aussi associer des discussions avec ses enfants ou petits enfants avec des petites séances de sport.

La personne âgée peut également écouter de la musique ou un livre audio tout en faisant sa séance de sport quotidienne.

Le jardinage, le bricolage et la cuisine peuvent aussi être considérés comme des activités physiques qui permettent de lutter contre la sédentarité. Le senior doit donc être motivé à pratiquer une de ces activités au quotidien et pour l’en convaincre, rien de tel que de lui permettre de le faire avec ses enfants ou petits-enfants.

Avoir une activité physique tout au long de la journée

Pour ne pas s’installer dans la sédentarité, le senior doit interrompre les longs moments pendant lesquels il reste assis ou allongé. Il doit adopter le réflexe de se lever de son canapé ou de son lit au moins toutes les heures pour faire quelques pas ou quelques mouvements de gymnastique. Il doit être encouragé à saisir n’importe quelle occasion de marcher ou d’accomplir une légère tâche physique comme porter des courses, déplacer des chaises ou mettre la table. L’essentiel est qu’il ne reste pas immobile pendant de nombreuses heures.