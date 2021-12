Bénéficier de repas livrés à votre domicile

Les gens envoyant de moins en moins de courriers par voie postale, la Poste doit se réinventer et se trouver d’autres missions. C’est dans cet objectif que le groupe La Poste, en partenariat avec Elior, une entreprise de restauration collective, a lancé en 2017 l’offre d’un nouveau service qui s’appelle « Savourer chez vous ». Comme son nom l’évoque, il s’agit de la livraison de repas directement au domicile des personnes âgées. Cette solution vise à permettre aux seniors de rester chez eux. Et pour cause, les personnes âgées préfèrent généralement continuer à vivre dans leur logement que rejoindre un établissement spécialisé ou aller vivre chez leurs enfants, ce qui est on ne peut plus compréhensible. Cependant, quand il est question du problème de l’alimentation, plusieurs éléments peuvent rendre l’élaboration des repas quotidiens difficile : un manque de motivation, un problème de mobilité qui empêche de partir faire ses courses, l’absence de commerces de proximité, etc.. Quelle que soit la raison, l'impact du manque de repas variés et équilibrés au quotidien peut rapidement devenir problématique.

C’est la raison pour laquelle le groupe La Poste propose de livrer à domicile le repas des seniors et ce, quotidiennement.

Comment en bénéficier ?

Pour commencer à profiter de ce service, deux solutions :

D'une façon générale, il s'agit d'une offre qui est dédiée aux collectivités territoriales. Autrement dit, pour en bénéficier, il est nécessaire de déposer votre demande auprès de la Mairie dont vous dépendez. C'est elle qui s'occupe ensuite de passer un contrat avec La poste. Une fois les démarches faites, le facteur vous apporte votre repas à domicile 6 jours sur 7.

Si vous êtes un particulier et que vous ne souhaitez pas passer par votre Mairie ou si votre Mairie n'a pas de contrat, il est malgré tout possible de commander. Pour ce faire, vous devez passer par le service Saveurs et vie qui est dédié aux particuliers souhaitant bénéficier de la livraison de repas auprès de La Poste. Vous pourrez commander entre une et trois livraisons de repas chaque semaine en fonction de vos besoins. Vos repas peuvent alors être livrés en une seule fois.

Des repas sains et équilibrés directement chez vous

En passant par l’offre « Savourer chez vous », vos repas quotidiens sont élaborés par Elior. Cette entreprise est réputée dans le secteur de la restauration et offre certaines garanties :

La chaîne du froid est préservée tout au long de l'acheminement pour assurer la fraîcheur des plats.

Les repas sont préparés avec des produits frais et de saison.

Quant aux menus, ils sont élaborés par des diététiciens et des gériatres pour garantir des repas équilibrés et adaptés aux besoins des seniors.

En bref, les repas livrés sont savoureux et complets, et présentés de manière à donner envie aux seniors de manger.

La Poste est alors le dernier maillon de cette chaîne alimentaire, puisque c’est elle qui s’occupe de livrer les plateaux-déjeuners tous les jours à la même heure. A la réception du repas, il ne reste plus qu’à le réchauffer soit en le passant au micro-onde soit au bain-marie quand arrive l’heure de se mettre à table.

Au-delà d’un repas, le maintien du lien social

En plus de permettre de bénéficier d’un repas d’une grande qualité nutritionnelle, la livraison de ces plateaux-repas offre d’autres avantages :

Elle constitue pour les personnes âgées une occasion de profiter d'un moment d'échange. En effet, même si ce moment n'est que très court, il rythme le quotidien des personnes qui vivent seules et qui peuvent se sentir isolées.

Par la même occasion, le facteur vérifie que tout va bien et assure ainsi une veille qui est rassurante pour la personne, mais aussi pour son entourage.

De plus, si la personne le souhaite, le facteur peut, avant de faire signer le client, ranger le repas dans le réfrigérateur en attendant l'heure du repas. Ces quelques gestes sont l'occasion d'échanges qui peuvent être réconfortants.

L’offre « Savourer chez vous » est également le prétexte à de petites attentions en fonction des périodes de l’année et des événements. Ainsi, les seniors pourront, par exemple, se voir offrir un petit plaisir gustatif, comme une pâtisserie, le jour de leur anniversaire.

Tout est pensé pour que l’arrivée de ces plateaux-repas soit perçue comme un moment agréable, comme un moment qui apporte de la bonne humeur à ceux qui en bénéficient.