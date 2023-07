Le numéro de sécurité sociale, un véritable sésame

Pour recueillir des informations sur votre retraite, et notamment sur le montant de votre future pension, le mieux est de vous rendre sur le site de la Caisse d'assurance retraite dont vous dépendez.

Sur ce site, vous pouvez créer un compte, qui vous permettra d'accéder à votre espace personnel. Pour faire cette démarche, vous devrez préciser votre nom, votre adresse mail ainsi que votre date de naissance. Vous aurez besoin en outre de deux informations indispensables : un mot de passe et votre numéro de sécurité sociale.

Il a été officiellement adopté en 1946. Rappelons que ce numéro, qui comprend 13 chiffres et qu'on trouve au recto de la carte vitale, rassemble certaines informations sur vous, comme la date et le lieu de naissance ou le numéro Insee de la commune ou du département de naissance. Il s'agit d'un numéro unique et personnel, qui permet de vous identifier auprès de tous les organismes officiels, dont les Caisses de retraite.

Estimer le montant de sa retraite

Accessible grâce à votre numéro de sécurité sociale, votre espace personnel vous fournit de précieuses informations sur votre retraite. En effet, vous pouvez y consulter votre relevé de carrière, qui recense l'ensemble des droits à la retraite, acquis au cours de votre vie professionnelle.

C'est l'occasion de vérifier que rien n'a été oublié, aussi bien les périodes de travail que les périodes assimilées, comme le chômage, la maladie ou le congé parental par exemple.

De son côté, le relevé individuel de situation (RIS), envoyé tous les 5 ans au salarié, à partir de 35 ans, est un document plus complet, car il regroupe l'ensemble des informations disponibles sur la carrière, tous régimes confondus.

Sur cet espace, vous pouvez aussi gérer vos informations personnelles et retrouver des documents et de nombreux renseignements, aussi bien sur votre régime de base que sur votre retraite complémentaire.

Une autre rubrique concerne le calcul du montant de votre retraite. Ce montant est estimé sur la base des informations fournies par le ou les régimes de retraite dont vous avez dépendu au cours de votre carrière. Il est donc établi en fonction des données connues, récoltées auprès des régimes de retraite.

Plusieurs scénarios possibles

Pour accéder à l'espace personnel de votre Caisse d'assurance retraite, vous n'avez donc eu besoin, en plus du mot de passe, que de votre numéro de sécurité sociale.

Ce véritable sésame vous permet donc de consulter le montant estimé de votre retraite. Mais, en règle générale, plusieurs scénarios sont envisagés. Ainsi, vous pouvez attendre d'arriver à l'âge légal de départ pour faire valoir vos droits à la retraite.

Mais vous pouvez aussi partir plus tard si vous n'avez pas cotisé assez de trimestres pour avoir droit à une retraite à taux plein. Enfin, si vous avez commencé à travailler très tôt, vous bénéficierez du dispositif "carrières longues".

Pour tenir compte de toutes ces possibilités, l'estimation propose des montants différents. Ainsi, votre pension sera plus élevée si vous repoussez votre départ au-delà de l'âge légal.

En donnant d'autres informations, notamment sur le nombre d'enfants, qui donnent droit à des majorations, en termes de trimestres, il est possible d'affiner cette évaluation. Vous obtiendrez alors un montant encore plus proche de celui que vous toucherez réellement.

À noter : montant brut de la pension de retraite. Pour calculer la pension nette, qui vous sera effectivement versée, il faut retrancher de ce montant brut des prélèvements sociaux, qui représentent en général 9,10 % du montant brut. Ces estimations font apparaître le.