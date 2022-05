L'Enquête de la DREES

La DREES, soit la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, a mené une enquête, publiée en décembre 2021, auprès de 5499 nouveaux assurés du régime général, des régimes de la fonction publique et du régime spécial de retraite de la SNCF qui sont partis à la retraite entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020.

Cette enquête cherche à comprendre les raisons pour lesquelles les personnes souhaitent partir à la retraite mais aussi leurs connaissances en matière de retraite, sur certains dispositifs mis en place ou encore si elles sont satisfaites de leur vie à la retraite.

Il a été démontré que les raisons principales pour lesquelles les salariés souhaitent partir à la retraite sont :

de pouvoir toucher leur retraite à taux plein,

ne plus vouloir travailler.

L'enquête fait également ressortir que pour les personnes interrogées, l'âge parfait pour un départ à la retraite est 61 ans. Ce taux a augmenté de 5 mois par rapport aux même enquêtes effectuées entre 2010 et 2017. En somme, 8 Français sur 10 expliquent que leur principale motivation de départ est de profiter le plus longtemps possible de leur retraite.

Les motivations différentes des retraités

Pour cette enquête, sur toutes les personnes interrogées, 68% d'entre elles exerçaient une activité professionnelle lorsqu'elles sont parties à la retraite.

Si seul un tiers a déclaré avoir continué à travailler plus longtemps, 81% des interrogés ont avoué que leur décision de partir à la retraite avait été motivée par l'envie de pouvoir profiter de leur retraite le plus longtemps possible.

Les personnes qui ont attendu pour partir à la retraite déclarent avoir voulu augmenter le montant de leur pension de retraite de cette façon. Ce délai s'explique aussi par leur intérêt pour leur profession.

73% des personnes interrogées ont déclaré avoir pris leur retraite dès que cela leur a été possible et 65% des nouveaux retraités déclarent qu'ils ont pu partir à l'âge qu'ils voulaient (soit 4 points de plus qu'en 2017 et 6 de plus qu'en 2014). 21% d'entre eux ont toutefois retardé l'âge de leur départ à la retraite car ils ne se sentaient pas près à devenir retraité.

L'un des aspects les plus importants a toutefois été financier. 61% des personnes interrogées ont évoqué le bénéfice du taux plein comme raison de prendre sa retraite. 48% des personnes interrogées ont affirmé avoir pris leur retraite car elles avaient « atteint un niveau de pension suffisant » pour vivre confortablement à la retraite (cela concernait surtout les assurés du régime général).

Un nouveau retraité sur 4 parle aussi de vouloir prendre sa retraite afin de rejoindre son ou sa conjoint(e) déjà retraité(e). Au contraire, 5% des personnes interrogées disent avoir voulu attendre que leur conjoint(e) prenne également sa retraite pour partir. 5% des sondés ont aussi affirmé avoir voulu attendre de ne plus avoir de personne en charge pour partir à la retraite.

Les personnes interrogées et qui ne travaillaient pas au moment de prendre leur retraite ont, quant à elles, évoqué l'âge légal minimum pour partir à la retraite comme motivation à liquider leurs droits.

57% des personnes interrogées ont parlé de problèmes de santé (parmi celles qui n'avaient pas d'emploi) contre 27% pour les personnes qui travaillaient encore. 33% des sondés ont également parlé de mauvaises conditions de travail comme motivation pour prendre leur retraite. Seuls 14% des interrogés ont parlé d'une mise à la retraite d'office ou d'un licenciement pour justifier leur décision.

Les différences se voient aussi selon le régime de retraite auquel sont affiliés les retraités. Ainsi, les affiliés au régime général vont parler de l'intérêt pour leur profession comme motif pour prolonger leur activité quand les affiliés aux régimes de la fonction publique et de la SNCF, eux, vont surtout être motivés par la volonté d'augmenter leur future retraite.

Quels sont les dispositifs de retraite méconnus par les personnes interrogées ?

Il est vrai que, selon les résultats de l'enquête, les nouveaux retraités pensent avoir reçu suffisamment d'informations concernant les retraites et les divers dispositifs mis en œuvre pour leur venir en aide.

Cependant, certains de ces dispositifs sont encore trop méconnus par la majorité des retraités et futurs retraités. Cela comprend :

le minimum contributif qui permet aux retraités du régime général ayant cotisé sur des salaires moindres de toucher un montant minimum pour la pension de base,

la retraite progressive permettant à un salarié d'au moins 60 ans de commencer à toucher une partie de ses pensions de retraite tout en continuant de travailler à temps partiel (seuls 32% des nouveaux retraités étaient au courant que ce dispositif existait),

la décote et la surcote (ils ne sont que 45% à savoir ce qu'est la décote et 39% pour la surcote). De plus, ces dispositifs n'ont pas réellement eu d'impact sur la décision des nouveaux retraités (60% ont estimé que leur perte d'argent entraînée par la décote ne serait pas trop importante). De même, pour 17% des retraités qui auraient pu bénéficier d'une surcote, l'augmentation n'était pas assez intéressante pour continuer de travailler,

la retraite pour inaptitude au travail : 47% des personnes interrogées n'ont jamais entendu parler de ça. Mais toutefois, 29% disent en savoir un peu plus sur ce dispositif.