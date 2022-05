Peut-on prolonger sa complémentaire santé d’entreprise une fois à la retraite ?

Par la loi ANI, mise en place le 1er janvier 2016, la mutuelle d'entreprise est devenue obligatoire pour tous les salariés du secteur privé. C'est l'employeur qui prend en charge la cotisation de ce contrat de mutuelle à hauteur de 50%.

Lorsque vous aurez atteint l'âge légal de départ la retraite, vous pourrez toujours bénéficier de votre mutuelle d'entreprise et ce grâce à la loi Evin. Ce dispositif se nomme la « portabilité ». Il y a cependant quelques conditions spécifiques à connaître.

En effet, seul l'adhérent principal peut être couvert par la mutuelle une fois qu'il a pris sa retraite. En tant qu'ancien salarié de l'entreprise, vous êtes le seul concerné par la mutuelle dorénavant. Votre assureur peut refuser de continuer de couvrir vos ayants-droit. De plus, votre ancien employeur n'est plus obligé de payer sa part des cotisations de la mutuelle. Vous pourrez donc être amené à payer l'intégralité des coûts de votre mutuelle santé.

Avoir une bonne complémentaire santé à la retraite, c'est primordial.

Quels sont les avantages à conserver la mutuelle d’entreprise ?

Lorsque vous partiez à la retraite, vous aurez donc le choix entre conserver la mutuelle de votre employeur ou bien souscrire à une mutuelle santé senior.

Si vous faites le choix de continuer de bénéficier de votre mutuelle d'entreprise, vous pourrez profiter de quelques avantages non négligeables.

Pas de questionnaire santé

L'un des intérêts de conserver votre mutuelle d'entreprise, c'est que vous n'avez pas de questionnaire de santé à remplir et que vous n'aurez pas de délai de carence en ce qui concerne le remboursement de vos soins.

La première année est exempte de surcoût

A partir de votre date de départ à la retraite, vous avez 6 mois pour demander à maintenir votre couverture santé.

La première année, vous paierez les mêmes cotisations que les autres actifs de l'entreprise. Cependant, vous devrez aussi vous acquitter de la part employeur qui n'est donc plus prise en charge par votre employeur.

Dès la 2e année, une augmentation peut être observée. Vous pourrez payer plus cher que les autres actifs. Cependant, l'augmentation est plafonnée : par rapport aux tarifs qui s'appliquent aux actifs, les vôtres ne peuvent pas être augmentés de plus de 25%.

Lors de la troisième année, la hausse ne peut pas dépasser 50% mais au-delà de la troisième année, l'assureur est libre d'augmenter ses tarifs comme il l'entend.

Quelles sont les démarches à effectuer pour la portabilité de la complémentaire santé ?

Pour pouvoir continuer de bénéficier de la couverture santé de votre entreprise, il y a quelques démarches à mettre en place. Avant tout, votre employeur doit signaler votre départ en retraite à l'organisme assureur. Dans les deux mois qui suivent la date de cessation de votre activité, l'organisme assureur doit vous envoyer une proposition de maintien des garanties complémentaires santé dont vous allez continuer de profiter.

En tant que nouveau retraité, vous avez 6 mois dès la date de votre départ à la retraite pour demander de maintenir votre couverture santé d'entreprise. Le nouveau contrat qui vous sera proposé avec des garanties identiques à celles que vous aviez auparavant devrait prendre effet dès le lendemain de votre demande.

Le maintien des garanties est-il applicable aux ayants-droits ?

La couverture santé proposée par l'organisme assureur ne peut être proposée et maintenue que pour le salarié. De ce fait, même si lorsque vous étiez actif, la complémentaire santé pouvait protéger toute la famille, dès que vous avez pris votre retraite, l'organisme assureur est en droit de refuser de couvrir vos ayants-droit.

A partir de ce moment-là, les membres de votre famille devront donc avoir leur propre mutuelle ou bien vous devrez renoncer à bénéficier des garanties santé proposées par votre entreprise et souscrire à de nouvelles garanties si vous voulez continuer de couvrir vos ayants-droit.

Mutuelle d’entreprise ou mutuelle senior, comment choisir ?

Si vous décidez de garder votre mutuelle d'entreprise en tant que couverture santé retraite, vous pourrez alors continuer de profiter des garanties de votre contrat d'entreprise (parfois, assez avantageuses) et aussi d'un encadrement de la hausse de cotisation. Rappelez-vous que puisque votre employeur ne s'acquitte plus de sa part, les cotisations peuvent augmenter assez fortement et le coût de la mutuelle vous revenir plus cher.

Il vous faut toutefois réaliser que les besoins d'un actif et ceux d'un retraité en matière de couverture santé peuvent différer. Les garanties de votre mutuelle d'entreprise pourraient alors être mal adaptées à vos besoins. Il peut dans ce cas être plus intéressant de souscrire à une mutuelle senior, adaptée à votre état de santé et qui saura mieux répondre à vos attentes.

Vous pouvez donc souscrire à une mutuelle senior individuelle et ainsi choisir les garanties selon votre état de santé et vos besoins spécifiques. On vous recommande de surtout étudier certaines garanties comme la prise en charge renforcée des frais d'hospitalisation, le remboursement des dépassements d'honoraires chez certains spécialistes, le remboursement des médecines douces (ostéopathie, cures thermales, homéopathie) ou encore les services d'aide à domicile (aide-ménagère, portage des repas pour les seniors qui reviennent chez eux après une hospitalisation notamment).